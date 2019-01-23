الملا يتفقد أعمال إنشاء مجمع إنتاج البنزين بأسيوط بتكلفة 450 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

تفقد طارق الملا وزير البترول، الأعمال الإنشائية لمشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان الجاري تنفيذه بشركة أسيوط لتكرير البترول، بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، بطاقة تصميمية 660 ألف طن سنويا من النافتا المنتجة بمعمل تكرير أسيوط، والمنفذ عبر شركتي إنبي وبتروجت، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وعرض محمود الشابوري رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، خلال زيارة الوزير، دور الشركة في توفير الجانب الأكبر من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة.

وقال الشابوري إن الهدف من المشروع هو تعظيم الاستفادة من النافتا وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة كالبنزين بمختلف أنواعه (95 و92 و80)، وكميات من البوتاجاز، لتلبية وتوفير احتياجات محافظات الصعيد، وتقليل المخاطر الناتجة عن نقل المنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء وحدة معالجة النافتا، ووحدة تحسين البنزين باستخدام العامل المساعد، ووحدة الأزمرة.

كما تفقد الوزير، يرافقه جمال نور الدين، مشروع مستودع تخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية الجديد بمنطقة جحدم بمدينة أسيوط التابع لشركة النيل لتسويق البترول، باستثمارات حوالي 120 مليون جنيه.

وخلال تفقده للمشروع، قال الملا إن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة وإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة نقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية.

وأضاف أن المستودع من أحدث المستودعات التي تعمل وحداته أوتوماتيكياً وإلكترونياً مع توافر جميع عوامل الأمان وهو ما يتوافق مع خطط الدولة في التحول الرقمي، مشيراً إلى هذا المشروع يعمل على سرعة تلبية احتياجات منطقة الجنوب من المنتجات البترولية، ويقلل من مخاطر نقلها من المستودعات الرئيسية بالسويس والإسكندرية.

وقال عمرو الكعكي رئيس شركة النيل لتسويق البترول، إن المستودع يعمل أتوماتيكياً بأحدث الأجهزة طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية، ويتم تطبيق اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وقام بتنفيذه شركات القطاع بتروجت وبترومنت وصان مصر.

وأضاف أن المشروع يتكون من 3 صهاريج بسعة إجمالية 3 آلاف متر مكعب (بنزين 92 - بنزين 80 - سولار)، بالإضافة إلى صهريج سعة 500 متر مكعب مياه للإطفاء، ومخازن زيوت ومهمات ومحطة تموين سيارات، كما يحتوي على 4 منصات شحن بكل منصة 3 أذرع شحن للمنتجات البترولية.

وأشار وزير البترول إلى أن زيارته لهذه المشروعات بمحافظة أسيوط تأتي ضمن سلسلة الجولات الميدانية لمتابعة الأعمال التنفيذية على أرض الواقع، ومن بينها متابعة مشروعات التكرير الجديدة التي تهدف إلى سد الفجوة بين ما يتم إنتاجه محلياً وما يتم استيراده من المنتجات البترولية خاصة البنزين والسولار.

وذكر أن استراتيجية وزارة البترول تعمل على تطوير ورفع كفاءة وقدرات معامل التكرير الإنتاجية، ومن ضمن هذه المشروعات والتي تأتي وفقاً لتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة في تنمية محافظات وجه قبلي وصعيد مصر مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، لتوفير وتأمين احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات الرئيسية بجودة عالية.



وقال محافظ أسيوط إن المشروعات البترولية الجديدة بالمحافظة تعد إضافة قوية للمشروعات القائمة بالفعل خاصة وأن تنويع المنتجات الرئيسية بهذا المستودع يعمل على توفير جانب كبير من احتياجات المحافظة من تلك المنتجات، ويسهل عمليات نقلها ليس فقط لمحافظة أسيوط بل لتغطية احتياجات باقي محافظات الصعيد.

وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات الجديدة توفر فرص عمل جديدة لشباب المحافظة.

وكان وزير البترول، قال في مؤتمرٍ، الأحد الماضي، إن وزارته تعمل على تطوير 6 معامل تكرير بتكلفة 9 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، لزيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنويا.

وتمتلك مصر نحو 8 معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ 38 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.