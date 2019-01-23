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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:37 ص الأربعاء 23 يناير 2019
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

الدولار

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنكي الإسكندرية، والبركة، عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وثبت بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان وأبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

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