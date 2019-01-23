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تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

10:27 ص الأربعاء 23 يناير 2019
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة

القاهرة – مصراوي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13452 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، بينما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.74% بنهاية تعاملات الأمس عند مستوى 13475 نقطة.

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