تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

القاهرة – مصراوي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13452 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، بينما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.74% بنهاية تعاملات الأمس عند مستوى 13475 نقطة.