وزير البترول: تكلفة دعم الوقود تتراجع 15% بالنصف الأول من العام الجاري

القاهرة- وكالات:

قال طارق الملا، وزير البترول اليوم الأربعاء لوكالة رويترز إن تكلفة دعم الوقود بلغت نحو 43.5 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.

وتراجعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 14.7% مقارنة مع 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الماضية 2017-2018، بحسب وكالة رويترز.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.