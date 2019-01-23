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وزير البترول: تكلفة دعم الوقود تتراجع 15% بالنصف الأول من العام الجاري

10:22 ص الأربعاء 23 يناير 2019
وزير البترول: تكلفة دعم الوقود تتراجع 15% بالنصف الأول من العام الجاري

طارق الملا وزير البترول

القاهرة- وكالات:

قال طارق الملا، وزير البترول اليوم الأربعاء لوكالة رويترز إن تكلفة دعم الوقود بلغت نحو 43.5 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.

وتراجعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 14.7% مقارنة مع 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الماضية 2017-2018، بحسب وكالة رويترز.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.

 

طارق الملا البترول المواد البترولية

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