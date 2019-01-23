وزير البترول: تكلفة دعم الوقود تتراجع 15% بالنصف الأول من العام الجاري
القاهرة- وكالات:
قال طارق الملا، وزير البترول اليوم الأربعاء لوكالة رويترز إن تكلفة دعم الوقود بلغت نحو 43.5 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.
وتراجعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 14.7% مقارنة مع 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الماضية 2017-2018، بحسب وكالة رويترز.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.
الخبر التالى:تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء
-
212
-
194
-
175
-
154
-
139
-
109
-
92
-
86
-
86
-
81