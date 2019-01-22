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    معهد تكنولوجيا المعلومات يبدأ تدريب المجندين من خريجي كليات الحاسبات

    02:32 م الثلاثاء 22 يناير 2019
    معهد تكنولوجيا المعلومات يبدأ تدريب المجندين من خريجي كليات الحاسبات

    معهد تكنولوجيا المعلومات

    كتب- محمد علاء الدين:

    قالت هبة صالح مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات "iti" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المعهد سيقوم بتدريب المجندين من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجمهورية، على التعامل مع التقنيات الحديثة.

    وأضافت على هامش مؤتمر بناء القدرات الذي نظمه المعهد اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اختبار ألف مجند غدا تمهيدا لبدء تدريبهم على التقنيات الحديثة، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم على إيجاد فرصة عمل مناسبة عقب انتهاء فترة التجنيد.

    وذكرت مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم تدريب المجندين بشكل دوري على مدار العام.

    معهد تكنولوجيا المعلومات هبة صالح كليات الحاسبات

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