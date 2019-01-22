الاتصالات تتفق مع "الأعلى للجامعات" على تدريب ٥ آلاف طالب في الصيف

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت وزارة الاتصالات بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الثلاثاء، لتدريب ٥ آلاف شاب خلال فترة الصيف على مهارات الاتصال والعرض وغيرها من المهارات الشخصية.

ويهدف البروتوكول، الذي تم توقيعه خلال فعاليات مؤتمر بناء القدرات بمعهد تكنولوجيا المعلومات، اليوم، إلى مساعدة الشباب على الحصول على فرصة وظيفية بعد الدراسة الجامعية ما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتوظيف.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشباب من خريجي الجامعات لديهم القدرة على وضع الحلول والتقنيات لتحديات المجتمع المصري اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات، فيما تقوم الشركات الناشئة والصغيرة بتنفيذ هذه الحلول مما يخلق مجتمع تكنولوجيا مترابط.

وأضاف أن وزارة الاتصالات تعمل حاليا على بناء ٨ مجتمعات إبداعية بالجامعات في عدد من المحافظات للمساعدة في تنفيذ هذه الرؤية.

وتابع: "أطلقت وزارة الاتصالات عددا من المبادرات للتدريب سواء كان تدريبا ذاتيا عبر الإنترنت أو دورات تدريبية بالشكل التقليدي".

ومن الأنظمة التدريبية التي أتاحتها الوزارة إطلاق منصة لتلقي التدريب من خلال فيديوهات يسجلها متخصصون باللغة العربية، وذلك في عدد من التخصصات منها الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصصات التكنولوجيا الهامة، وفقا لما قاله الوزير.

وأشار الوزير إلى سعي وزارة الاتصالات إلى العمل على زيادة فرص التوظيف للشباب المصري بالأسواق الخارجية، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون ستعمل الوزارة على إبرامها خلال الفترة المقبلة.