الملا يتابع تنفيذ مشروع مجمع البنزين بالسويس بتكلفة 2.4 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

استعرضت اللجنة العليا لمشروعات التكرير، خلال اجتماعها بمقر شركة أسيوط لتكرير البترول برئاسة طارق الملا وزير البترول، الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال في مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار (التكسير الهيدروجيني) بالسويس التابع لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (تحت التأسيس).

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، تبلغ استثمارات مجمع السويس 2.4 مليار دولار، وتصل الطاقة الإنتاجية له إلى حوالي 3 ملايين طن من السولار، وأكثر من مليون طن من البنزين بدرجة جودة مرتفعة ومطابقة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز والفحم.

كما استعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار بالمواصفات العالمية (التكسير الهيدروجينى للمازوت) التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك".

وتصل استثمارات المشروع إلى حوالي 1.9 مليار دولار، ويهدف إلى الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) لتعظيم إنتاجية المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل السولار والبوتاجاز والنافتا وتوفير استيرادها من الخارج.

وتبلغ طاقة تغذية المشروع حوالي 2.5 مليون طن سنوياً من المازوت لإنتاج حوالي 1.6 مليون طن سنوياً من السولار، وإنتاج حوالي 402 ألف طن من النافتا، و100 ألف طن من البوتاجاز، بخلاف كميات من الفحم والكبريت، وفقا للبيان.

وأكد وزير البترول أهمية الانتهاء من هذه المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ودخولها على خريطة الإنتاج لضمان الاستمرار في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الرئيسية وتقليل الاستيراد.

وقال إن برامج العمل التي يتم تنفيذها حالياً لتطوير صناعة التكرير تعتمد على عدة محاور رئيسية أهمها الإسراع باستكمال مشروعات التوسعات الجارية بمعامل التكرير المصرية، وتنفيذ مشروعات جديدة ذات تكنولوجيات حديثة تواكب التطورات العالمية التي تشهدها تلك الصناعة مع الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات البيئية والسلامة والصحة المهنية.

وأضاف الوزير أن المستهدف من هذه المشروعات مساهمتها بفعالية في زيادة إنتاج المنتجات البترولية الرئيسية ورفع جودتها لتغطية وتلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلي من تلك المنتجات، وتقليل استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

وكان وزير البترول، قال في مؤتمرٍ، الأحد الماضي، إن وزارته تعمل على تطوير 6 معامل تكرير بتكلفة 9 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، لزيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنويا.

وتمتلك مصر نحو 8 معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ 38 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.

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