القلعة تخطط للتخارج من شركتين أو 3 شركات خلال عامين

القاهرة- مصراوي:

قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة للاستثمارات، اليوم الثلاثاء إن شركته تخطط للتخارج من شركتين أو 3 شركات خلال عامين 2019 و2020.

وأضاف في تصريحات لقناة "سي بي سي عربية" اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس أن خطة الشركة للتخارج من بعض الشركات التي بدأتها منذ 4 سنوات قاربت على الانتهاء.

وبحسب الخازندار فإن السيولة المالية التي ستتحقق من التخارجات ستساهم في تقليل وتخفيض القروض على الشركة الأم.

كما تسعى القلعة إلى تمويل استثمارات جديدة، من ضمنها زيادة حصتها في الشركة المصرية للتكرير، وفقًا للخازندار.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت شركة القلعة أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة قطر للبترول، تشترى بمقتضاها حصة إضافية من أسهم الشركة المصرية للتكرير من الشركة القطرية.

وتوقعت الشركة، أن ترتفع ملكيتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير في هذه المرحلة إلى حوالي 23%.