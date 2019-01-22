سفير كوريا الجنوبية: استئناف رحلات الطيران المباشرة مع مصر بعد "انقطاع طويل"

القاهرة- مصراوي:

أعلن يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، استئناف الرحلات المباشرة بين مصر وكوريا بعد "انقطاع طويل"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الكوري والوفد المرافق له مع محمد معيط وزير المالية، أمس الاثنين.

وقال السفير الكوري إنه رغم الأحداث الإرهابية، فإن مصر ستظل دائماً بلد الأمن و الأمان في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقفت رحلات الطيران المباشرة بين مصر وكوريا الجنوبية منذ نحو 7 سنوات.