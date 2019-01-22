  • عاجل:بيان للقوات المسلحة.. القضاء على 59 تكفيرياً في ضربة استباقية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتدى دافوس معرض الكتاب الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

    وزير الصناعة: 15.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر

    11:56 ص الثلاثاء 22 يناير 2019
    وزير الصناعة: 15.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر

    وزير التجارة والصناعة خلال لقائه مع وفد المفوضية ا

    القاهرة- مصراوي:

    قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري يبلغ 15.1 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

    جاء ذلك جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها وزيرالتجارة والصناعة مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبي.

    وأضاف نصار أن المملكة المتحدة تعتبر أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر.

    وذكر الوزير أن الاستثمارات الهولندية في مصر تأتي في المركز الثاني بين الدول الأوروبية بقيمة 2.5 مليار يورو، ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو، ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.

    واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، وآخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية.

    عمرو نصار وزارة التجارة والصناعة الاستثمارات الأوروبية السوق المصري فيل هوجان الاتحاد الأوروبي

    الخبر التالى:

    سفير كوريا الجنوبية: استئناف رحلات الطيران المباشرة مع مصر بعد "انقطاع طويل"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان