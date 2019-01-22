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    لأول مرة.. موقع إلكتروني لتقديم الخدمات القانونية المتكاملة للشركات الناشئة

    11:45 ص الثلاثاء 22 يناير 2019
    لأول مرة.. موقع إلكتروني لتقديم الخدمات القانونية المتكاملة للشركات الناشئة

    خدمات مكتب عبدالشهيد للمحاماة

    القاهرة- مصراوي:

    أنشأ مكتب عبدالشهيد للمحاماة، إدارة متخصصة تحت اسم Venture by Shahid، لتقديم الخدمات القانونية المتكاملة للشركات الناشئة؛ وذلك من خلال موقع إلكتروني هو الأول من نوعه على مستوى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية (http://Venture.shahidlaw.com).

    ويقدم الموقع كل الخدمات اللازمة للشركات الناشئة للاستثمار داخل مصر باللغة الإنجليزية، فضلاً عن العربية. وتتنوع ما بين إجراءات تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة والتراخيص المرتبطة بنشاط الشركة وغرضها وكل العقود اللازمة من اتفاقيات الشراكة والاكتتاب إلى عقود التمويل، ما بين المستثمرين من الشركات الناشئة والجهات المختصة.

    ويأمل مكتب عبدالشهيد للمحاماة أن تسهم إدارة Venture by Shahid كخدمات قانونية متخصصة للشركات الناشئة، تستخدم وسائل التكنولوجيا المتطورة- في زيادة مساهمة الاستثمار الناشئ في سوق الأعمال المصرية.

    موقع إلكتروني الخدمات القانونية الشركات الناشئة مكتب عبدالشهيد للمحاماة

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