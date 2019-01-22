وزير المالية من دافوس: 5.5% معدل النمو خلال الربع الثاني من العام المالي

القاهرة- مصراوي:

توقع محمد معيط، وزير المالية، أن يصل معدل النمو خلال الربع الثاني في العام المالي الجاري إلى 5.5%.

وأضاف في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس: "معدل النمو حقق خلال الربع الأول 5.3%، وأتصور أن معدل النمو في الربع الثاني سيبلغ 5.5%".

وتستهدف الحكومة معدل نمو خلال العام المالي الجاري 5.8%، ليصل إلى 6% خلال العام المالي المقبل ويواصل الارتفاع إلى 7% في 2021 – 2022، وفقًا لوزير المالية

وبحسب معيط فإن الوزارة تستهدف فائضًا أوليًا بنحو 100 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحاري أي نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن مصر حققت فائضًا أوليًا بقيمة 20.8 مليار جنيه بالنصف الأول من العام المالي الحالي.

وحول ارتفاع مستويات الدين العام قال معيط إن مصر تخطط لخفض نسبة الدين العام إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت مستويات الدين العام مستويات مرتفعة حيث وصل إلى 102.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015- 2016 ثم استمر في الصعود إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، قبل أن يتراجع إلى 97.9% بنهاية يونيو 2018.

وأضاف وزير المالية أن الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لخفض معدل الدين من الممكن أن تخفض نسبة الدين عن 93% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة بنهاية العام المالي الجاري.

وقال معيط إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر كانت صعبة وأثرت بالفعل على مستوى معيشة المصريين لكننا نعمل على أن نوازن ما بين الإصلاحات والحماية الاجتماعية.

وتخطط مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة وقال معيط إنه على هامش منتدى دافوس "سيتم توقيع حاجات مع بعض المستثمرين ولقاءات مع مؤسسات مالية عالمية".