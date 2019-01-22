نائبة تطالب بعرض توصيات "الصحة" بشأن الأحوال الشخصية على البرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

ثمنت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير الأمانة العامة للطب النفسي وعلاج الإدمان بشأن التعديل التشريعي الخاص بقوانين الأحوال الشخصية والماسة بالأسرة المصرية، مؤكدة أن التوصيات تمثل أهمية كبيرة أمام البرلمان عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، خاصة أن المواد التي تضمنها التقرير، مواد غير قطعية الثبوت والدلالة وتحتاج لرأي المتخصصين للوصول للحقائق التي تساهم في تنشئة أطفال أسوياء نفسيا.

وقالت عضو مجلس النواب، في بيان لها، إن هذه تعد السابقة الأولى من نوعها للبرلمان المصري التي يطلب فيها رأي الطب النفسي عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، نظرا لارتباط قوانين الأحوال الشخصية ارتباطًا وثيقًا بالطفل وتنشئته سويًا خاصة بعد انفصال أبويه.

وشددت عبد الحليم، على ضرورة تغيير قوانين الأحوال الشخصية بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع من زيادة نسب الطلاق والتي نتج عنها تضاعف أعداد أطفال الشقاق، وهو ما يتطلب سن تشريعات تضمن حماية هؤلاء الأطفال من المكايدات والحرمان من حقهم في العيش بين أبويهم.