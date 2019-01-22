تحالف "أوراسكوم كونستراكشون" يوقع اتفاقية لمعالجة مياه الصرف بالسعودية

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تحالف أوراسكوم للإنشاءات مع شركتي "Metito" و"MOWAH" وقع على اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي، مع شركة الماء والكهرباء السعودية بشأن مشروع محطة غرب الدمام لمعالجة مياه الصرف الصحي بالسعودية.

وأضافت الشركة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعتبر بمثابة الخطوة الأولى للانتهاء من تحضير كافة المستندات والعقود والاتفاقيات المطلوبة للوصول إلى الإغلاق المالي للمشروع.

وذكرت أنه سيتم تنفيذ المشروع على أساس أعمال البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) بسعة مبدئية 200 ألف متر مكعب في اليوم قد تصل إلى 350 ألف متر مكعب في اليوم.

كما ستقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بريادة تنفيذ أعمال إنشاء المحطة بنظام الـ "EPC" - الهندسة والمشتريات والبناء، وفقا للبيان.

وقال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي للشركة: "هذا المشروع يُعد استمراراً لجهودنا من أجل زيادة محفظة مشروعات مياه تحت التنفيذ مثل التي قامت به الشركة في مجال انتاج الكهرباء".

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

وتمتلك أوراسكوم كونستراكشون 50% من أسهم مجموعة BESIX البلجيكية.