شركات كورية تقدم مقترحا للمالية لميكنة الخدمات الجمركية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قدم يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، مقترحا لمحمد معيط وزير المالية من جانب الشركات الكورية لتطبيق ميكنة الأعمال والخدمات الجمركية وفي مصر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين وتعميق أوجه الشراكة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

ورحب وزير المالية بهذا المقترح، خلال لقائه مع السفير الكوري، مؤكدا أنه سيتم دراسة مدى إمكانية إرسال عدد من كوادر وزارة المالية ومصلحة الجمارك إلى كوريا الجنوبية لتلقي التدريب الأمثل على تطبيق هذه الأنظمة التكنولوجية.

وقال الوزير إنه سيزور كوريا الجنوبية قريبا لجذب مزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، ومناقشة المعوقات والمقترحات من الجانب الكوري من أجل الوصول إلى مزيد من التعاون المشترك، وفقا للبيان.

وأضاف الوزير أنه يتم العمل حاليا على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات، وتوفير مناخ جيد للاستثمار من أجل زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية.

وذكر أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، وأن الدولة حريصة على استيداء حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها للإنفاق علي قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل جديدة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات ولذلك لابد من العمل بكفاءة للتخفيف من الأعباء التي تواجهه ليصبح قادرا على الإنتاج، وملبيا لاحتياجات السوق وبالتالي زيادة حجم التصدير، وتحقيق تلك الأهداف ليس بالأمر السهل ويستوجب معه مزيدا من الجهد والعمل.

وعرض السفير الكوري خلال اللقاء، عددا من المشكلات المتعلقة بالضرائب والجمارك التي تواجه الشركات الكورية في مصر.

وأكد الوزير حرص وزارة المالية ومصالحها التابعة على حل هذه المعوقات في أسرع وقت ممكن.

وأعلن السفير الكوري، خلال اللقاء، استئناف الرحلات المباشرة بين مصر وكوريا بعد انقطاع طويل.