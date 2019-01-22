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    النفط يتراجع 1% مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

    10:32 ص الثلاثاء 22 يناير 2019
    النفط يتراجع 1% مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

    أرشيفية

     القاهرة- وكالات:

    تراجعت أسعار النفط نحو 1% في حين أججت دلائل على اتساع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل.

    وسجل خام برنت 62.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش بانخفاض 65 سنتا أو 1% عن الإغلاق السابق، بحسب وكالة رويترز.

    ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% أو 58 سنتا إلى 53.22 دولار.

    وحذرت لجنة التخطيط الرسمية الصينية الاثنين من أن الضغط علي الاقتصاد سيؤثر على سوق العمل بينما يشير تراجع طلبيات المصانع إلى انخفاض أكبر في الأنشطة في الأشهر المقبلة وفقد مزيد من الوظائف.

    ويوم الاثنين أعلنت الصين أقل معدل نمو سنوي منذ 1990.

    وفي مؤشر على اتساع نطاق الضعف الاقتصادي أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء تباطؤ اقتصاد كوريا الجنوبية الموجه نحو التصدير لأقل وتيرة نمو في أعوام مسجلا 2.7% في 2018.

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