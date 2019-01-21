أسمنت بورتلاند توافق على بيع أرض طره بـ 2700 جنيه للمتر

القاهرة- مصراوي:

وافق مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طره على التصديق على السعر الذي أسفر عنه مزاد بيع قطعة أرض بطره مملوكة له والبالغ 2700 جنيه للمتر المربع.

وقالت الشركة في محضر اجتماع مجلس الإدارة التي أرسلته للبورصة اليوم الاثنين إن السعر الذي وافقت عليه يزيد عن تقييمات المقدمة للشركة والتي أعدت من قبل كلاً من بنك التعمير والإسكان وكان محدد له ألفي جنيه للمتر المربع وشركة الأهلي للتسويق العقاري والاستشارات والبالغ 1750 جنيه للمتر المربع والهيئة العامة للخدمات الحكومية والبالغ 2500 جنيه للمتر المربع.

وتبلغ مساحة الأرض حوالي 385 ألف متر مربع وواقعة بمنطقة طره.

وقالت الشركة إنه سيتم تسديد 10% من قيمة الأرض في خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية ثم 10% خلال شهرين ثم 80% على 8 أقساط ربع سنوية متساوية، على أن يتم تسليم الأرض بصورة تتناسب مع جدول السداد.