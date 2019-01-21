الدولار يتراجع في التجاري الدولي ويرتفع في التعمير والإسكان بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي، بينما ارتفع سعر شراءه في بنك التعمير والإسكان، فيما استقر في 8 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

وانخفض سعر شراء العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، قرشا واحدا، إلى 17.87 جنيه للشراء، وبقى سعر البيع ثابتا عن 17.96 جنيه.

وارتفع سعر شراء الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشا واحدا إلى 17.91 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنكي الإسكندرية، والبركة، عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وثبت بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.