التخطيط: نقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة في 2020

القاهرة- مصراوي:

قال رامي جلال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، في بيان للوزارة اليوم الاثنين، إن عملية نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة ستتم في عام 2020.

وأضاف جلال أن العاملين المستهدف نقلهم هم المتواجدون بدواوين عموم الوزارات، فضلًا عن عدد من الجهات التابعة اللازم نقلها لضمان سير العمل، حيث يدور عدد هؤلاء الموظفين حول رقم 50 ألف موظف.

وذكر أن الحجم الأكبر من موظفي الجهاز الإداري للدولة يتمركزون في باقي محافظات الجمهورية والمحليات، وبشكل عام لا شأن لهم بعملية النقل للعاصمة الإدارية، بل على العكس سيعود بعض الموظفين من القاهرة إلى محافظاتهم مرة أخرى تقليلًا للاغتراب.

وتابع جلال أنه يجري الآن عمل الاختبارات والتدريبات للموظفين المستهدف نقلهم للعاصمة الإدارية، وهي اختبارات لقياس المهارات الشخصية والوظيفية، وإجادة اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية، وإتقان التعامل مع الحاسب الآلي.

وأكد جلال أن التوجه العام يقضي، في كل الأحوال، بعدم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، قبل الانتهاء الكامل من شبكات النقل والمواصلات والمرافق المتعلقة بالحي الحكومي تيسيرًا على الموظفين.