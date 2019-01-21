لأول مرة منذ 5 سنوات.. المالية تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

كتب- مصطفى عيد:

غادر القاهرة، اليوم الاثنين، محمد معيط وزير المالية إلى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيعقد بمدينة دافوس السويسرية، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، تحت عنوان "العولمة وتشكيل بنية عالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، وذلك لأول مرة عقب انقطاع 5 أعوام عن المشاركة.

وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن دعوة مصر للمشاركة في هذا المنتدى جاء نتيجة لما حققته من إصلاحات إيجابية وبارزة في مختلف القطاعات نتيجة للتنفيذ الجيد لبرنامجها الإصلاحي.

وأضافت أنه سيتم خلال المنتدى عرض التجربة المصرية وما نفذته مصر من خطوات جادة تجاه إصلاحات جريئة، بهدف تعزيز اقتصادها الذي أظهر علامات قوية على التعافي خلال الفترة الحالية، وحقق مستويات قياسية من مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو، مما جدد ثقة المؤسسات الدولية في اقتصاد مصر من جديد.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من أبرز إجراءاته تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء.

كما تضمن البرنامج عددا من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التصنيع المحلي، منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لإعادة هيكلة منظومة الدعم والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام.

وحققت مصر أعلى معدل نمو سنوي في آخر 10 سنوات خلال العام المالي الماضي عند 5.3% مقارنة معدل نمو 4.2% في عام 2016-2017، وتستهدف الحكومة معدل نمو 5.8% خلال العام المالي الحالي.

ومن المقرر أن يعقد معيط خلال زيارته عددا من النقاشات والموائد المستديرة مع كبار البنوك الاستثمارية والشركات العالمية، لمناقشة سبل تعزيز مكانة مصر عالميا، وخفض التكاليف المالية، وبحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات العالمية، ومواصلة المباحثات نحو ابتكار نماذج تمويل سيادية جديدة.

كما سيعقد أيضا وزير المالية عددا من المباحثات العامة مع بعض البنوك الدولية، على رأسها بنك ستاندرد تشارترد، لبحث الأوضاع المصرية الاقتصادية والإقليمية الحالية، والفرص المتاحة لمواصلة جهود التعزيز والدعم لمصر، واستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، ومعدلات النمو.

وتبحث هذه اللقاء أيضا الوقوف على المستجدات المتعلقة بالاقتصاد المصري، والتطورات الاقتصادية والمالية، وتبادل وجهات النظر، والخبرات مع صانعي القرارات والمستثمرين، فيما يتعلق بمجالات التعاون المشتركة في الفترة المقبلة، وفقا للبيان.

كما سيناقش المؤتمر العديد من التحديات العالمية أبرزها التغير المناخي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ودور البنوك المركزية في مواجهة الركود، إلى جانب عقد عدد من الجلسات العامة حول "إدارة أزمة القمامة العالمية"، و"شمول العولمة الرقمية"، و"ما اذا كانت العولمة تمثل تراجعا أم إعادة للابتكار".

ومنتدى دافوس هو واحد من أهم الأحداث الاقتصادية العالمية التي تشهدها سويسرا سنوياً، وهو الاجتماع السنوي لأعضاء منتدى الاقتصاد العالمي، والذي يضم رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، ورؤساء مجالس إدارات ومؤسسات عالمية كبرى، والعديد من كبار رجال الأعمال من مختلف بقاع العالم.

ويناقش المنتدى القضايا العامة التي يمكنها أن تطور الاقتصاد والسياسة على المستوى العالمي، أو التي يمكن أن تعيق التطور وكيفية وضع حلول نموذجية لها، كما يتم خلال المنتدى وضع مسودات لخطط ومشاريع اقتصادية مشتركة.