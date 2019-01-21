أسعار الذهب تواصل التراجع والجرام يفقد 4 جنيهات في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع أسعار المعدن عالميًا خلال تعاملات اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 639 جنيهًا، مقابل 643 جنيهًا بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 547 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 729 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5112 جنيهًا.

وأرجع نجيب انخفاض أسعار الذهب إلى هبوط سعر المعدن عالميا إلى 1281 دولار للأوقية، مقابل 1283 دولارا للأوقية الجمعة الماضية.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين وسط تحسن في إقبال المستثمرين على المخاطرة قابلته توقعات بأن يتوقف البنك المركزي الأمريكي مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1281.41 دولار للأوقية.