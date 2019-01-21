" دافوس" ينطلق غدًا والاضطرابات الداخلية تمنع زعماء العالم من المشاركة

القاهرة- مصراوي:

تبدأ غدًا فعاليات منتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا ولمدة 5 أيام، وسيكون موضوع المنتدى هذا العام "العولمة: تشكيل العمارة العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة".

وذكر الموقع الرسمي للمنتدى أن نحو 3 آلاف مشترك من قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني والفنون والثقافات والإعلام، سيحضرون المنتدى هذا العام.

ومنذ عام 1971 أنشأ المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية.

وتشير بيانات المنتدى هذا العام إلى أن الاجتماع المقرر بدايته غدًا سيكون عن "العولمة: تشكيل العمارة العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة".

ويناقش المنتدى أيضًا هذا العام موضوعات ذات صلة مثل معالجة التغير المناخي، وإصلاح نظامنا الاقتصادي المكسور وإعداد أنفسنا لوظائف المستقبل.

وستناقش هذه الموضوعات في أكثر من 350 جلسة بالمنتدى، بحسب الموقع الرسمي للمنتدى.

ويعتبر المنتدى هو أفضل فرصة خلال العام للقاء الرؤساء التنفيذيين ومحافظي البنوك المركزية ورجال المال في وول ستريت والمنظمين المؤثرين وأهم السياسيين، إلا أن هذا العام يُعقد المنتدى وسط غياب بعض رؤساء الدول الكبرى مثل دونالد ترامب، ورئيسية الوزراء البريطانية، تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب مشكلات داخلية.

وأعلن ترامب، غيابه عن المنتدى هذا العام بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، كما ألغى رحلة الوفد الأميركي لنفس السبب.

وشارك ترامب في منتدى دافوس العام الماضي، وكان يخطط للذهاب مجددا هذا العام لكنه انسحب بينما يخوض معركة مع الديمقراطيين في الكونجرس حول تمويل جدار على الحدود مع المكسيك أدت الى إغلاق جزئي للحكومة، وفقًا لوكالة رويترز.

كما يغيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام، وأرجع مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي لرويترز غياب ماكرون إلى ازدحام جدول أعماله بما في ذلك المناقشات التي بدأت ردًا على احتجاجات "السترات الصفراء".

وألغت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مشاركتها أيضًا بعد أن تلقت هزيمة في تصويت البرلمان على خطتها للانحساب من الاتحاد الأوروبي، وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن "ماي سوف تبقى للتعامل مع قضايا أخرى هنا".

ولن يحضر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، جلسات المنتدى هو الآخر وينيب عنه نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، وسط تسجيل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو في نحو ثلاثة عقود في 2018.

وفي المقابل أعلنت رئيسة الوزراء الألمانية، أنجيلا ميركل، حضور الاجتماعات وكذلك كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ورجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت.

ويشارك من مصر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووفد مرافق له.