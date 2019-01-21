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    المطابع الأميرية تطبع لائحة قانون حقوق ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل

    12:50 م الإثنين 21 يناير 2019
    المطابع الأميرية تطبع لائحة قانون حقوق ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل

    هيئة المطابع الأميرية

    القاهرة- مصراوي:

    انتهت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من طباعة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة برايل للمكفوفين، وطرحتها في جميع منافذ البيع التابعة لها بالقاهرة والإسكندرية، بخسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

    وقالت الوزارة إن ذلك يأتي انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحثه لأجهزة الدولة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم في التعليم والثقافة والصحة والرياضة.

    وأضافت أن ذلك يأتي تزامناً مع قرار الأمم المتحدة باعتبار يوم 4 يناير من كل عام يوم عالمي لذوي الإعاقة البصرية، نسبة إلى لويس برايل مخترع ومبتكر طريقة برايل للمكفوفين.

    وذكر عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، أن الهيئة تقوم حالياً بطباعة قانون 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة برايل، وذلك بعد تزويد الهيئة بأحدث ماكينات طباعة برايل خلال عام 2018.

    وأشار فوزي إلى أن الهيئة قامت بطباعة الجريدة الرسمية بطريقة برايل منذ ديسمبر الماضي، معربا عن استعداد الهيئة لطباعة القوانين والقرارات الوزارية الصادرة قبل ديسمبر 2018 بطريقة برايل للمكفوفين وذلك وفق الطلب.

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