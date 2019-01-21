ارتفاع الكوسة واليوسفي.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو اليوسفي والكوسة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، بينما تراجع سعر كيلو البرتقال البلدي 20 قرشا.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه لكليهما، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3 جنيهات، بتراجع 20 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.