نائبة محافظ المركزي توضح لمصراوي الهدف من إنشاء شركة لضمان الصادرات

كتبت- منال المصري:

قالت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إنشاء شركة جديدة لضمان مخاطر الصادرات يهدف بشكل أساسي لتمويل المستورد الأجنبي، من أجل زيادة الصادرات المصرية.

كانت لبنى هلال قالت في تصريحات الأسبوع الماضي إن المركزي يعد حاليا دراسة لإنشاء شركة على مستوى عالمي لضمان مخاطر الصادرات من أجل تشجيع وزيادة الصادرات المصرية خاصة لأفريقيا.

ويوجد في مصر شركة لضمان الصادرات بالفعل مملوكة بشكل أساسي لبنك تنمية الصادرات.

وتهدف شركات ضمان الصادرات لحماية الشركات من عدم السداد سواء بسبب مخاطر تجارية أو سياسية.

وعن أسباب إنشاء شركة جديدة بخلاف الموجودة حاليا في السوق المصرية، قالت نائبة محافظ المركزي، لمصراوي، إن "الشركة المصرية لضمان الصادرات التابعة للبنك المصري لتنمية الصادرات تعمل في السوق المصرية منذ فترة طويلة، وتقوم بتوفير الضمان للمصدر المصري لتحصيل مستحقاته عند التصدير إلى الخارج، وجارٍ حاليا إعادة هيكلة هذه الشركة".

وأضافت: "أما شركة ضمان مخاطر الصادرات المزمع إنشائها، فهي تهدف إلى تمويل المستورد الأجنبي (فضلا عن المصدر) بشرط أن تقوم شركات وطنية بتوفير السلع والخدمات المصرية، المنتجة بإيادي ومكونات مصرية بنسب متفق عليها مسبقاً، قد تصل في بعض الأحيان إلى 80% من قيمة المشروع/ الشحنة".

وقالت إن الشركة الجديد المزمع إنشاؤها ستكون "شبيهة بشركات عالمية مختصة في نفس المجال مثل SACE الإيطالية، وEuler Hermes الألمانية، وCOFACE الفرنسية".

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري بدأ في دراسة تنفيذ مشروع إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات منذ ديسمبر 2017، وأنه قام بتكليف البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank ـ وهو أكبر مؤسسة إقليميه معنية بدعم وتطوير التجارة الأفريقية ـ بإجراء دراسة لمختلف نظم العمل والخدمات لاختيار ما يتناسب منها مع سياسة التجارة الخارجية المصرية، واقتراح الهيكل التمويلي للشركة والمساهمين بها.

وتوقعت لبنى هلال في تصريحاتها الأسبوع الماضي أن يتم الانتهاء من الدراسة والإعلان عن تفاصيل الشركة في الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت إلى أن المركزي لم يحدد حتى المساهمين في الشركة وأن هذا الأمر ستحدده نتائج الدراسة.

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