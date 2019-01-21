الملا: تطوير 6 معامل تكرير بتكلفة 9 مليارات دولار خلال 4 سنوات

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارته تعمل على تطوير 6 معامل تكرير بتكلفة 9 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، لزيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنويا.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر جمعية البترول مساء أمس الأحد، "نسعى لتأمين إمدادات الزيت الخام للمعامل المصرية، لزيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية".

وتمتلك مصر نحو 8 معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ 38 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.

وتدرس الوزارة إنشاء مجمع عملاق للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة بتكلفة استثمارية تقديرية قيمتها حوالي 8.5 مليار دولار، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وشهد العام الماضي توقيع عقود تنفيذ وتمويل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية باستثمارات 2.3 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، ليصل إنتاج المعمل إلى نحو 7.5 مليون طن سنوياً.

كما شهد عام 2018 الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين 92 ، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك".

وبدأت الوزارة العام الماضي أيضا في تنفيذ أكبر مشروع لتكرير البترول في صعيد مصر لإقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة وهو أحد مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط.