سحر نصر تبحث الخطط الاستثمارية والتحديات التي توجه 16 شركة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مستثمرين يمثلون نحو 16 شركة، خططهم الاستثمارية والتحديات التي تواجه عملهم، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي تعقده الوزيرة مع المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لضخ المزيد من الاستثمارات، مع وضع الحلول الجذرية من خلال تعديل في قانون أو لائحة إذا كان هناك بهما عوائق لا تتناسب مع تطوير مناخ الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية.

وذكر ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، أن مركز خدمات المستثمرين سيكون به مترجمين معتمدين للتيسير على المستثمرين.

وقال زاهي شمالي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيركو تكس، خلال اللقاء، إن شركته ترغب في ضخ استثمارات بنحو 50 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن الشركة ترغب في الاستثمار في التخلص من المخلفات الصناعية من خلال تكنولوجيا صديقة البيئة، وذلك عبر الاستثمار في المنطقة الحرة من أجل التصدير إلى أوروبا.

وذكر هاني عبد الله، رائد أعمال، أنه يرغب في إنشاء شركة مساهمة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بجودة أعلى من الخلايا الشمسية، وهي يمكن أن تنتج كهرباء لمدة 24 ساعة.

وأشار أحمد عبد القوي، من شركة سوبك، إلى أن شركته ترغب في إقامة محطة لتحلية مياه البحر، والاستفادة من الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار، وأكد له الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن الهيئة ستعمل على دعم مشروعه والتواصل مع الجهات المعنية.

وقال أشرف عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة زاد للاستثمار العقاري والمقاولات، إن شركته ترغب في الاستثمار في مجالات التعليم والصناعة والزراعة والأمن الغذائي من خلال مبادرة "إيد على إيد".