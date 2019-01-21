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    وزارة التخطيط تخصص 47 مليون جنيه لأسوان لاستقبال منتدى شباب أفريقيا

    11:00 ص الإثنين 21 يناير 2019
    وزارة التخطيط تخصص 47 مليون جنيه لأسوان لاستقبال منتدى شباب أفريقيا

    هالةالسعيد، وزيرلتخطيط

    القاهرة- مصراوي:

    وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على زيادة استثمارات محافظة أسوان في خطة العام المالي الحالي بنحو 47 مليون جنيه، تمهيداً لاستضافة منتدى شباب أفريقيا الذي سيعقد في مارس المقبل، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

    جاء ذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019.

    وأضافت السعيد أن المبلغ المعتمد جاء في إطار سد احتياجات المحافظة لأعمال التطوير المستهدفة، حيث تم تخصيص نحو 25 مليون جنيه منها لبرنامج تحسين البيئة ليتم توزيعها إلى 15 مليون جنيه لتطوير كورنيش النيل بمدينة أسوان إلى جانب تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه لتغيير أرضيات السوق السياحة بالمدينة.

    وخصصت الوزارة نحو 22 مليون جنيه لبرنامج رصف الطرق فيما يخص رصف طريق السادات وتفريعاته، بحسب البيان.

    ووضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2018-2019 وجهت لإقليم جنوب الصعيد بمحافظاته أسوان، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بنسبة 51% وبقيمة بلغت 13 مليار جنيه.

    وأشارت السعيد إلى أن محافظة أسوان استحوذت على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة للإقليم بنسبة 32% وبقيمة بلغت 4.24 مليار جنيه.

    وذكرت السعيد أن حصاد 90 يوم من الربع الأول لبرنامج عمل الحكومة (2018/2019-2021/2022) كشف عن الانتهاء من 490 مشروعاً تنموياً باستثمارات كلية 27.2 مليار جنيه تضمنت 164 مشروعاً لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه.

     

    هالة السعيد زارة التخطيط سوان نتدى شباب أفريقيا لسيسي

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