طارق الملا: 8.5 مليار دولار تكلفة تقديرية لمشروع مجمع بتروكيماويات العلمين

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن من المخطط أن تبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات العملاق بمنطقة العلمين الجديدة حوالي 8.5 مليار دولار، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير أن المشروع يعد أحد أهم مشروعات البتروكيماويات والجاري دراسة تنفيذه حالياً في إطار مخطط الدولة لتنمية تلك المنطقة، وفي ضوء المؤشرات الجيدة التي أسفرت عنها دراسة جدواه المبدئية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019-2020.

وقال سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، إن مشروع مجمع العلمين الجديدة يهدف إلى إنتاج حوالي 1.5 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، وحوالي 1.9 مليون طن من المنتجات البترولية (بوتاجاز ونافتا وكيروسين ومازوت وسولار) كنواة أساسية تخدم قطاعات الصناعة المختلفة.

وأضاف أن موازنة الشركة للعام المالي 2019-2020 تهدف لتنفيذ عدة مشروعات، من ضمنها مشروع توسعات شركة سيدبك لإنتاج البروبلين ومشتقاته باستثمارات 1.25 مليار دولار بطاقة إنتاجية 450 ألف طن سنوياً.

ومن بين هذه المشروعات مشروع إنتاج البولي بيوتادايين بشركة إيثيدكو باستثمارات 105 ملايين دولار، ومشروع تخزين وتداول المواد الخام ومنتجات شركات البتروكيماويات التابع لشركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات، ومشروع إنتاج اليوريا فورمالدهيد بشركة السويس لمشتقات الميثانول، وفقا لهلال.

وأشار هلال إلى أن هذه المشروعات تشمل أيضا مشروع تأمين الإيثان لشركات البتروكيماويات، ومشروع شركة السويس لإنتاج مشتقات الميثانول باستثمارات 60 مليون دولار، ومشروع الرصيف البحري وتسهيلات الشحن والتخزين لشركة موبكو باستثمارات 190 مليون دولار، ومشروع المرحلة الثانية من محطة توليد الكهرباء بشركة إيثيدكو باستثمارات 25 مليون دولار.

وذكر الملا أنه يتم تنفيذ برنامج عمل للتوسع في مشروعات البتروكيماويات لمواكبة احتياجات السوق المحلي المتنامية من هذه المنتجات الحيوية، سواء من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر الطبيعية.

وأشار خلال الاجتماع إلى أن قطاع البترول ينفذ خطة متكاملة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير صناعة البتروكيماويات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

وأوضح الوزير أن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تؤتي ثمارها حالياً خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية، فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.