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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:34 ص الإثنين 21 يناير 2019
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

دولار

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنكي الإسكندرية، والبركة، عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وثبت بنكا قناة السويس والتعمير والإسكان سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

دولار الجنيه المصري صرف الدولار

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