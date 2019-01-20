وزارة الاتصالات تعد استراتيجية مصرية للذكاء الاصطناعي

كتب-محمد علاء الدين:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إن الوزارة تعد استراتيجية للذكاء الاصطناعي.

وأوضح خلال لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الاستراتيجية تعتمد على محورين أساسيين وهما إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدفع الابتكار وبناء القدرات في هذا المجال، والتطبيق العملي بهدف ‘نتاج وتصدير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير على أهمية توافر الإبداع المحلي لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، مستعرضا ركائز التنمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل بناء القدرات، وتهيئة البيئة التشريعية والتي كان من أهمها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، والتسويق لمصر كسوق جاذب للاستثمارات.

وقال طلعت إن قطاع الاتصالات حقق معدل نمو تجاوز 18% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بينما بلغ معدل نمو القطاع خلال العام المالي 2017-2018 نحو 14.1%.

وأضاف أن إجمالي قيمة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغت 3.25 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وأشار طلعت خلال كلمته إلى المبادرات التي تنفذها الوزارة للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصري من خلال تنمية المهارات الرقمية، وتحفيز الابداع، وتطوير الخدمات الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم متحدي الإعاقة، وتطوير المحتوى الثقافي الرقمي؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل على تمكين 45 ألف شاب وفتاة تكنولوجياً خلال ثلاث سنوات من خلال منصات تعلم تفاعلية وتدريب تقني استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، كما يتم تنفيذ مبادرة "وظيفة تك" والتي تهدف إلى توفير تدريب متميز لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة تقدمها شركات التكنولوجيا المتخصصة بعد اجتياز اختباراتها، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية.

وأضاف أن الوزارة تنفذ عدد من البرامج والمشروعات لدعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب من خلال عدة قنوات منها التعاون مع وزارة التعليم العالي في تدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجي بتجهيزات متكاملة في 8 جامعات إقليمية كمرحلة أولى، والتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال ادراج محور داخل مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشباب المبدعين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، فضلا عن السعي نحو توفير تمويل متناهي الصغر من خلال البريد المصري، وذلك الى جانب تنفيذ مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، وتوفير كافة الامكانيات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من المناطق التكنولوجية.

كما أشار السيد الوزير خلال كلمته إلى التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتقديم خدمات حكومية رقمية بطريقة ميسرة للمواطنين من خلال عدة قنوات؛ مستعرضاً أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً ومنها مشروع انفاذ القانون بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، ومشروع ميكنة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع ميكنة وزارة الاوقاف، ومشروع تطوير المنظومة التكنولوجية لمصلحة الجوازات واصدار التأشيرة الإلكترونية بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والخارجية والجهات المعنية بالدولة، وكذلك مشروع منظومة كارت الفلاح الذكي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.