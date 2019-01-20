الدولار يرتفع في بنك التعمير والإسكان مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر شراء الدولار أمام الجنيه قرشًا واحدًا في بنك التعمير والإسكان مع بنهاية تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ارتفع سعر شراء الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 17.90 جنيه مقابل 17.89 جنيه في الصباح، بينما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنكي الإسكندرية، والبركة، عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وثبت بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.ش