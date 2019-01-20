الخميس.. إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

كتب- مصطفى عيد:

قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل بها يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة.

وقالت البورصة في بيان اليوم الأحد: "تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير".

وتابعت: "على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019".

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يوم الخميس الماضي، باعتبار الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019، بمناسبة عيدي ثورة 25 يناير والشرطة.