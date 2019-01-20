الكويت تعلن مبادرة لإنشاء صندوق بـ 200 مليون دولار للاستثمار بالتكنولوجيا

القاهرة- وكالات:

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح خلال القمة الاقتصادية العربية في بيروت اليوم الأحد عن مبادرة لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بقيمة 200 مليون دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير قوله إن الكويت ستساهم بخمسين مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق للسماح بالاستثمار "في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي" بمشاركة القطاع الخاص.