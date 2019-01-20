269 مليون دولار صادرات مصر إلى البرازيل في عام 2018

كتب- محمد علاء الدين:

سجلت الصادرات المصرية إلى البرازيل 269 مليون دولار خلال عام 2018، وبحجم بضائع بلغ 1.14 مليار كيلو جرام، بحسب بيان اليوم الأحد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وكشفت بيانات الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عن ارتفاع الصادرات العربية إلى البرازيل خلال عام 2018 بنسبة 18% وبقيمة إجمالية 7.6 مليار دولار مقارنة بعام 2017 والذي بلغ فيه إجمالي قيمة الصادرات 6.4 مليار دولار، كما سجّل إجمالي حجم البضائع المصدرة ما يقارب 17.6 مليار كيلو جرام.

وحققت الصادرات الإماراتية للبرازيل نمواً كبيراً خلال عام 2018 بنحو 200%، حيث بلغت قيمة الصادرات 561 مليون دولار مقارنة بـ186 مليون دولار في العام الماضي.

ووفقا للبيان، تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة أبرز الدول المصدّرة إلى البرازيل العام الماضي بنحو 2.3 مليار دولار، وبزيادة بلغت 23% مقارنة بعام 2017.

وسجلت صادرات سلطنة عمان إلى البرازيل بقيمة 124 مليون دولار، والبحرين بقيمة 116 مليون دولار.

وبلغ حجم البضائع المصدرة للبرازيل من الكويت 622 مليون كيلو جرام، ومن سلطنة عمان 391 مليون كيلو جرام، ومن البحرين 280 مليون كيلو جرام.

وتشمل أهم السلع التي يتم تصديرها إلى البرازيل من الدول العربية الوقود والزيوت غير العضوية والمواد البيتومينية والشموع المعدنية؛ والأسمدة؛ والبلاستيك؛ والملح والكبريت، إلى جانب مواد البناء "التجصيص" والجير والأسمنت، والمواد الكيميائية العضوية؛ والأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية.

كما تشمل هذه السلع أيضا الخضار والفاكهة والمكسرات، فضلاً عن الزجاج والأواني الزجاجية، وفقا لبيان الغرفة.

وقال روبنز حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية: "تعكس إحصائيات عام 2018 أهمية الجهود المتواصلة للغرفة في تعزيز العلاقات التجارية القائمة بين البرازيل والدول العربية".

وأضاف: "نتطلع بثقة حيال توسيع آفاق العلاقات التجارية بين الدول العربية والبرازيل، خاصة وأن منتجاتها تواصل انتشارها في أسواق جديدة في البرازيل وذلك بفضل التزام الطرفين بتوسيع فرص النمو".