وزير المالية يبحث مع السفير الدنماركي التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري في مصر حيث تعمل على تيسير الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين وتوفير المناخ المناسب من أجل زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المحلية.

وأضاف معيط، خلال لقاءه مع توماس أنكر كريستنس السفير الدنماركي بالقاهرة، اليوم الأحد، أن الوزارة تقدم المساندة المطلوبة للقطاع الخاص من أجل زيادة تواجد منتجاتنا المحلية في الأسواق الأفريقية والعالمية.

و قال كريستنس، إن بلاده تشجع وترغب في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى جانب التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلي رأسها تحسين منظومة الصحة في مصر.

وأضاف معيط، أن مصر تنفذ رؤية واستراتيجية طموحة لتحديث وتطوير قطاع الرعاية الصحية حيث يجري حاليًا تطبيق قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الذي يحقق نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية، إلى جانب إطلاق الحكومة لمبادرات غير مسبوقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق هذا الهدف منها حملة القضاء على فيرس سي.