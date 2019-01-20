انخفض بـ "التجاري الدولي".. أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر شراء الدولار أمام الجنيه قرشًا واحداً في البنك التجاري الدولي مع بداية تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي قرشًا واحداً إلى 17.88 جنيه مقابل 17.89 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

وظل سعر الصرف العملة الأمريكية مستقرًا في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع

وثبت بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.