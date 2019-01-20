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    "عجيبة للبترول" تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 320 مليون دولار هذا العام

    10:55 ص الأحد 20 يناير 2019
    "عجيبة للبترول" تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 320 مليون دولار هذا العام

    وزير البترول مع العاملين بشركة سوكو

    كتب- مصطفى عيد:

    تستهدف شركة عجيبة للبترول ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي الجاري بقيمة 320 مليون دولار، وفقًا لما ذكره محمد عصام القفاص، رئيس الشركة، في بيان صحفي اليوم الأحد.

    وتفقد طارق الملا، وزير البترول، منطقة جبل الزيت البترولية بخليج السويس وشملت الجولة تفقد حقول إنتاج شركات السويس للزيت “سوكو" و عجيبة للبترول وبتروجلف، وفقًا للبيان.

    وذكر البيان إن الملا تابع خطط زيادة إنتاج حقل أشرفي بخليج السويس، حيث ساهم تنفيذ برنامج اصلاح الآبار بالحقل في زيادة إنتاجه من 2200 برميل يوميًا إلى 3500 برميل وجارى حاليا تنفيذ برنامج لرفع مستويات الإنتاج بالحقل وحقول الإنتاج بالصحراء الغربية.

    وقال البيان إن تحقيق نتائج إيجابية في برنامج حفر آبار استكشافية جديدة بمنطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية حيث تم الانتهاء بنجاح من حفر بئرين جديدين.

    وأضاف البيان أن إنتاج حقول عجيبة للبترول في الصحراء الغربية وخليج السويس بلغ أكثر من 45 ألف برميل زيت خام يوميًا.

    وذكر البيان أنه من المخطط ضخ 320 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام المالي الجاري.

    وزير البترول خلال تفقده حقول انتاج سوكو بخليج السويس

    شركة عجيبة للبترول محمد عصام القفاص بيان صحفي منطقة جبل الزيت البترولية خليج السويس

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