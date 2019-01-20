القابضة للتأمين تضع خطة لاستغلال 13 قطعة أرض مملوكة لها

كتبت- منال المصري وشيماء حفظي:

قال باسل الحيني رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة لديها خطة لاستغلال 13 قطعة أرض تابعة لها، حسب مساحتها.

وأضاف الحيني، في تصريحات لمجموعة من الصحفيين، إن الشركة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي التابعة لها، من خلال تدشين استثمارات ضخمة واستراتجية بالأراضي ذات المساحات الكبيرة بالتعاون مع مستثمرين ومطورين عقاريين.

"الشركة لديها 3 قطع أراضي كبيرة ومميزة، تقع في روض الفرج، وقصر النيل والسواح، سيتم استثمارها مع مطورين عقاريين" بحسب الحيني.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن الشركة ستتولى إدارة الأراضي ذات المساحات الصغيرة، وسيتم استثمارها بناء على دراسات جدوى.

وأشار إلى أن يتم دراسة نوعية المشروعات التي ستقام علي الأراضي سكنية أو تجارية أو إدارية، وفقًا لما ستسفر عنه دراسة الجدوى.

وتركز خطة القابضة، على تعظيم وتنمية الأراضي التابعة لشركة مصر لإدارة الاصول العقارية - إحدى شركات القابضة - وتمتلك ثروة من العقارات تاريخية وغير تاريخية ومن المقرر تنميتها بالتعاون مع القطاع الخاص، وفقًا للحيني.

وتمتلك مجموعة مصر القابضة للتأمين، من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة 351 عقارا، بينها 140 عقارا ذو طبيعة معمارية مميزة.