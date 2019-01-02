تحيا مصر يوقع بروتوكولاً لإنشاء «شارع 306» بمحافظة دمياط

كتبت - منال المصري:

وقع صندوق تحيا مصر، بروتوكول تعاون مع محافظة دمياط، لتنفيذ مشروع «شارع ٣٠٦» بالمحافظة، بحسب بيان من الصندوق اليوم الأربعاء.

ووقع البروتوكول، المحافظة منال عوض، وإبراهيم كرم المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وأسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير - إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر.

وقالت منال عوض، إن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك الوحدات بشكل حضاري.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ المشروع بمدينة دمياط للقضاء على العشوائية والتوسع في المناطق الترفيهية ووضع حلول جذرية لمشكلة الباعة الجائلين وإشغال الطرق.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للشباب على الموقع الخاص بمشروع «306» وأنه سيتم الاختيار وفقا للمعايير والشروط التي حددها الصندوق.

وقال إبراهيم كرم المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من مشروع «شارع 306» توفير فرص عمل لشباب محافظة دمياط، مشيرًا إلى أن الصندوق، بإنشاء شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة من أجل إنشاء 150 موقعا من «شارع 306» بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة الشباب بكل المحافظات.