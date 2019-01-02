المالية: تراجع فاتورة دعم الوقود إلى 24.9 مليار جنيه في 5 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع دعم السلع البترولية خلال أول 5 شهور من العام المالي الجاري بنحو 200 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات التقرير الشهري لوزارة المالية لشهر ديسمبر المنشور اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات وزارة المالية تراجع إجمالي دعم السلع البترولية إلى 24.9 مليار جنيه مقابل 25.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وتعمل الحكومة على خطة لترشيد دعم الطاقة، وفي منتصف شهر يونيو الماضي رفعت أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.

وتقدر الوزارة إجمالي فاتورة دعم المواد البترولية في العام المالي الجاري بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110.1 مليار جنيه كانت مقدرة في موازنة العام المالي السابق.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن دعم السلع التموينية تراجع أيضا بقيمة 900 مليون جنيه ليصل إلى 19.8 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري مقابل 20.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت مخصصات معاشات الدعم النقدي والتي تندرج تحت بند مزايا الأمان الاجتماعي لتصل إلى 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين مقابل 7.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وتراجعت مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات خلال أول 5 أشهر العام المالي الجاري لتصل إلى 20.5 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.

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