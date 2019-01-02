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    بداية مبشرة.. البورصة ترتفع 1.3% في أول جلسة من 2019

    03:16 م الأربعاء 02 يناير 2019
    بداية مبشرة.. البورصة ترتفع 1.3% في أول جلسة من 2019

    البورصة المصرية

    القاهرة – مصراوي:
    ارتفعت مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في أول جلسات العام الجديد 2019.
    وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% إلى مستوى 13204 نقطة.
    كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.
    وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين اليوم، صافي شراء بقيمة 47 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 18.4 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 28.7 مليون جنيه.
    وكان المؤشر الرئيسي ارتفع بنسبة 0.7%، إلى مستوى 13035 نقطة، في آخر جلسة بالعام 2018.

    البورصة ارتفاع البورصة

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