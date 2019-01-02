البنك الأهلي يطلق المرحلة الثانية من خدمات "الإنترنت البنكي"

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إنه أطلق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت البنكي "Al Ahly Net".

وتتضمن المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي العديد من الخدمات الجديدة، بحسب ما قاله يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك، كإمكانية شراء واسترداد شهادات الادخار البلاتينية، وعدد من الشهادات والأوعية الادخارية بالعملات المختلفة، والتي تتم لأول مرة في مصر.

كما تتيح الخدمة ربط وكسر وتعديل الودائع لأجل، مع إمكانية فتح حسابات فرعية للعملاء القائمين، وهي الخدمات التي تعد امتدادا للمرحلة الأولى، وفقا لما قاله أبو الفتوح.

وأضاف أبو الفتوح أن الإنترنت البنكي يسهل إجراء المعاملات البنكية دون الحاجة إلى الذهاب لمقار فروع البنك بما يقلل من الوقت والجهد المبذول، كما يخفف بشكل كبير الزحام في فروع البنك طلبا للخدمة.

وذكر هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، أن خدمات الإنترنت البنكي التي يقدمها البنك، تأتي تماشيًا مع الاتجاه العالمي لإتاحة الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل أوسع.

وقال عكاشة، إن الإنترنت البنكي يجذب شريحة كبيرة من العملاء المرتقبين، ويساهم بشكل كبير في الحفاظ على العملاء الحاليين، وبصفة خاصة شريحة الشباب، مما يؤدي لتقليل التعامل النقدي بالأسواق.

وأضاف أن البنك وضع خطة طموحة ومدروسة للتوسع في مفهوم الشمول المالي خلال الفترة المقبلة من خلال عدة محاور تم وضعها بعد إجراء دراسة وافية للسوق المصرفي واحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين.