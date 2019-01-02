مع بداية 2019.. تعرف على أبرز أنواع شهادات الادخار الثلاثية في 10 بنوك

كتبت- منال المصري:

لا تزال شهادات الادخار الثلاثية بالعملة المحلية أحد أبرز الأوعية الادخارية التي تجذب العملاء في البنوك نظرا لارتفاع العوائد التي تقدم على هذه الشهادات مقارنة بالمنتجات الأخرى.

ويصل العائد على هذا النوع من الشهادات في بعض البنوك إلى 15.25% للشهادات ثابتة العائد، وإلى 17% على الشهادات متغيرة العائد وهو أعلى سعر مقدم على هذه الشهادات حتى الآن، بينما تتراوح الفائدة على الشهادات بالدولار بين 3% إلى 5% حسب آجال توزيع العائد ونوعها بالبنوك.

وتتميز شهادة الادخار ذات العائد الثابت بثبات معدل الفائدة عليها سنويا طوال مدة الشهادة، بخلاف الشهادات متغيرة العائد التي يرتبط العائد عليها بسعر الفائدة في البنك المركزي صعودا وهبوطا.

وتمنح البنوك بعض المزايا على هذه الشهادات منها إتاحة الاقتراض بضمانها دون الحاجة إلى تقديم مفردات راتب أو إثبات دخل، ولكن تحظر البنوك كسر الشهادة أو استرداد أصل الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من شرائها.

ويختلف الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك إلى آخر، حسب سياسة كل بنك، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة في بعض البنوك إلى ألف جنيه، أو 5 آلاف جنيه، أو 10 آلاف جنيه.

ومع بداية العام الجديد يعرض "مصراوي" أبرز أنواع الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت والمتغير في 10 بنوك كالتالي:

1- البنك الأهلي المصري:

يقدم البنك 3 أنواع من الشهادات الثلاثية:

النوع الأول: الشهادة البلاتينية بفائدة ثابتة 15% سنويا، يصرف عائدها شهريا.

النوع الثاني: الشهادة البلاتينية بفائدة ثابتة 15.25% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر.

النوع الثالث: شهادة متغيرة العائد بفائدة 17% سنويا، (أعلى من سعر الفائدة على الإيداع المعلن في البنك المركزي بـ 0.25%)، ويصرف العائد كل 3 أشهر.

الحد الأدنى لشراء الشهادة يبلغ ألف جنيه، ويمكن شراء الشهادة أيضا بمضاعفات الألف جنيه.

كما يقدم البنك الأهلي شهادة استثمار (ب) لأجل عام واحد، نيابة عن بنك الاستثمار القومي، بفائدة 15.75% سنويا، وهو أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، ويصرف العائد شهريا.

2- بنك مصر:

يقدم البنك نوعين من الشهادة الثلاثية:

النوع الأول: شهادة ذات عائد ثابت بفائدة 15% سنويا، ويصرف العائد كل شهر.

النوع الثاني : شهادة ذات عائد متغير بفائدة 17% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر.

يمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته.

3- بنك القاهرة:

يقدم البنك أربعة أنواع من الشهادات الثلاثية:

النوع الأول: شهادة البريمو ستار بعائد ثابت، وتتباين الفائدة حسب دورية صرف العائد، حيث تصل إلى 14% سنويا مع صرف العائد شهريا، أو 14.10% سنويا مع صرف العائد كل 3 أشهر.

النوع الثاني: شهادة البريمو بعائد 14.25% سنويا، يصرف كل 6 أشهر.

النوع الثالث: شهادة البريمو ستار متغيرة العائد تتيح صرف العائد شهريا، بفائدة سنوية 15.75% (بأقل 1% عن سعر الإيداع بالمركزي).

النوع الرابع: شهادة البريمو متغيرة العائد، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر بفائدة 16% سنويا (بأقل 0.75% عن سعر الإيداع بالمركزي).

يمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته.

4- بنك الكويت الوطني:

يقدم البنك نوعين من الشهادات الثلاثية:

النوع الأول: شهادة بفائدة ثابتة تتراوح بين 14.75% سنويا مع صرف العائد شهريا ، و15% سنويا مع صرف العائد كل 3 أشهر.

النوع الثاني: شهادة بفائدة متغيرة تبلغ 16% سنويا، مع صرف العائد كل شهر، أو 16.25% سنويا مع صرف العائد كل 3 أشهر.

شراء الشهادة يبدأ من مبلغ خمسة آلاف جنيه للشهادات الثابتة، أو ألف جنيه للشهادات متغيرة العائد.

5- بنك الشركة المصرفية "SAIB":

يقدم البنك نوعين من الشهادات الثلاثية:

النوع الأول: شهادة ذات عائد ثابت 14% سنويا ويصرف العائد شهريا.

النوع الثاني: شهادة ذات عائد متغير بفائدة 16.5% سنويا، يصرف العائد شهريا، أو 16.75% سنويا، يصرف العائد كل 3 أشهر.

ويمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من 5 آلاف جنيه ومضاعفاته.

6- البنك العربي:

يقدم البنك نوعين من الشهادات الثلاثية:

النوع الأول: شهادة بعائد ثابت بفائدة 13% سنويا، ويصرف العائد يوميا.

النوع الثاني: شهادة بعائد متغير بفائدة 16.25% سنويا، ويصرف العائد يوميا.

يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 10 آلاف جنيه، ثم من مضاعفات الألف جنيه من بعد الحد الأدنى.

7- بنك الإسكندرية:

يقدم البنك ثلاثة أنواع من الشهادات الثلاثية:

النوع الأول: شهادة أليكس ستار بعائد ثابت، بفائدة 12.75% سنويا وتصرف شهريا، أو بعائد 13% سنويا يصرف كل 3 أشهر.

النوع الثاني: شهادة أليكس برايم متغيرة العائد، وتمنح فائدة 14.75% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر.

النوع الثالث: شهادة أليكس برايم جولد متغيرة العائد، وتمنح فائدة 14.5% يصرف العائد شهريا.

ويمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته.

8- البنك العربي الأفريقي:

يقدم البنك ثلاثة أنواع من الشهادات الثلاثية:

النوع الأول: شهادة أميرالد ذات عائد ثابت تتراوح الفائدة بين 11.75% سنويا ويصرف العائد شهريا، و11.875% سنويا ويصرف كل ثلاثة أشهر، و12.125% ويصرف العائد كل 6 أشهر، و12.5% ويصرف العائد سنويا.

النوع الثاني: شهادة أميرالد متغيرة العائد، ويتراوح العائد بين 15.25% سنويا ويصرف شهريا، و15.5% سنويا ويصرف كل 3 أشهر، و15.75% سنويا ويصرف كل 6 أشهر، و16% ويصرف سنويا.

النوع الثالث: شهادة تجمع بين العائد الثابت والمتغير معا، حيث تمنح فى العام الأول فائدة ثابتة، وفي العام الثاني والثالث تتغير حسب سعر الكوريدور.

وتبلغ الفائدة في العام الأول على هذه الشهادة 13.5% سنويا بدورية صرف يومية، أو 14% سنويا بدورية صرف شهرية، أو 14.125% سنويا بدورية صرف كل 3 أشهر، أو 14.375% سنويا بدورية صرف كل 6 أشهر، أو 15% سنويا بدورية صرف سنوية.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

9- البنك التجاري الدولي:

يقدم البنك نوعين من الشهادات الثلاثية:

النوع الأول: شهادة بعائد ثابت بفائدة سنوية 10.5% مع دورية صرف شهرية، أو 11% سنويا بدورية صرف كل 3 أشهر، أو 11.25% سنويا بدورية صرف كل 6 أشهر، أو 11.5% سنويا بدورية صرف سنوية.

النوع الثاني: شهادة متغيرة العائد بفائدة 15% سنويا بدورية صرف شهرية أو كل 3 أشهر بنفس العائد.

ويمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من 5 آلاف جنيه ومضاعفاته.

10- بنك الإمارات دبي الوطني:

يقدم البنك نوعين من الشهادات الثلاثية:

النوع الأول: شهادة بعائد ثابت 11% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

النوع الثاني: شهادة بعائد متغير 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

ويمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته.