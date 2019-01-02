البترول تناقش استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، إن اللجنة الحكومية المشكلة بشأن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، عقدت اجتماعًا برئاسة طارق الملا، وزير البترول.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء فإنه خلال الاجتماع تم استعراض أهم ملامح الاستراتيجية المتكاملة لإنشاء مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وناقش الاجتماع الإجراءات المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال الغاز الطبيعي، في ظل المقومات والميزة النسبية التي تمتلكها مصر والبدائل المتاحة لنقل غازات حقول شرق المتوسط إلى مصر وإعادة تصديرها لأوروبا من خلال مصانع الإسالة بدمياط وإدكو.

وبحسب البيان فإن الاجتماع ناقش السماح بتداول وتجارة الغاز داخل السوق المصري في إطار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك أُسوة بما يتم في المراكز العالمية.

واستعرضت الاستراتيجية المواقع المقترحة لتنفيذ مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في ظل الدراسات التي تشير إلى زيادة نسبة استخدامه كوقود بديل لتموين السفن.

وقال البيان إنه تم الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة في هذا المجال للاستفادة من عدم وجود موانىء لهذا النشاط بمنطقة البحر المتوسط وأهمية المبادرة والتواجد في هذا النشاط والاستفادة من موقع مصر الجغرافي.

وقال طارق الملا، في البيان إن فريق عمل البرنامج السادس في مشروع التطوير والتحديث المكلف بإعداد استراتيجية متكاملة لإنشاء مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بهدف تحديد أفضل البدائل الممكنة في هذا المجال.

وأضاف الملا أن إعداد الاستراتيجية تم على ثلاث مراحل، الأولى اشتملت على دراسة النماذج العالمية للمراكز المشابهه وتحديد أفضل البدائل الفنية التي يمكن تنفيذها لاستغلال البنية الأساسية، والثانية تم عمل تقييم فني واقتصادي وتجاري للبدائل المطروحة والوصول إلى تطور عام لآلية التنفيذ، والمرحلة الثالثة اشتملت على وضع خطة التنفيذ وتحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأضاف أن اللجنة العليا لمشروع التطوير والتحديث اعتمد الاستراتيجية وخطة التنفيذ وتم عرضها على اللجنة الحكومية تمهيداً لاعتمادها وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المتعددة.

كما تم استعراض أهم ملامح الاستراتيجية في مجال الزيت الخام والمنتجات البترولية وامكانية الاستفادة من الموانىء المصرية لنقل وتداول المنتجات البترولية والإجراءات المطلوبة لتطوير وزيادة طاقات البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين، والتطورات الجاري تنفيذها لمشروعات معامل التكرير لمواكبة المواصفات العالمية الحديثة.