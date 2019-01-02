كيف تخطط وزارة التضامن لتطبيق شروط معاش تكافل وما عقوبات المخالفين؟

كتبت- ياسمين سليم:

تخطط وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل شروط الحصول على معاش "تكافل"، في 3 محافظات هي القاهرة وأسيوط ودمياط بشكل تجريبي بداية من فبراير ومارس المقبلين.

ويمنح معاش تكافل، للأسر الفقيرة، وبدأت الوزارة في صرفه بداية من مارس 2015، ولم تفعل الوزارة شروط صرف المعاش من قبل.

ما هي مشروطية معاش تكافل؟

تشترط وزارة التضامن الاجتماعي لحصول الأسر الفقيرة على معاش "تكافل" أن يكون لها أطفال بالمدرسة، على أن يستمروا في الذهاب للمدرسة كشرط أساسي لاستمرار المساعدات النقدية.

كما تشترط الوزارة أن يتلقى الأطفال الخدمات الصحية بالنسبة لمن هم دون سن السادسة، وأن تتلقى السيدات الحوامل التطعيمات اللازمة للاستمرار صرف المعاش.

ولم تكن الوزارة تتابع أو تتأكد من التزام الأسر بإرسال أبنائها للمدارس أو تلقيهم خدمات صحية.

ما موعد تطبيق الشروط بشكل إلزامي؟

ووفقًا لتصريحات لنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أول أمس فإن موعد تطبيق الشروط بشكل تجريبي في شهري فبراير ومارس في 3 محافظات هي أسيوط ودمياط والقاهرة.

وستبدأ الوزارة في تعمم هذه "المشروطية" في كل المحافظات بداية من أبريل، وفقًا لنيفين.

كيف تنفذ الوزارة تطبيق هذه الشروط؟

عن طريق أكثر من جهة وهم وزارتا الصحة والتعليم والأزهر الشريف، وذلك للتأكد من استمرار الأطفال المتلقون للدعم في الذهاب للمدرسة أو تلقي خدمات صحية.

وفي أبريل الماضي وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكولات تعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف، لتفعيل شروط برنامج الدعم النقدي تكافل.

ما هي عقوبات مخالفة الشروط؟

بحسب تصريحات سابقة لنائبة وزيرة التضامن، في أبريل الماضي فإن مستحقي معاش تكافل الذين لن يلتزموا بشروط البرنامج سيخصم منهم 30% من قيمة الدعم الذي يتلقوه في أول مرة من عدم التزامهم، وستستمر الوزارة في الخصم في حال التكرار لمدة مرتين إلى أن يصل الأمر إلى وقف المعاش نهائيا.

وأضافت أن الأسر التي سيتوقف صرف معاشها لعدم التزامها بالمعايير، ستحرم من التسجيل مرة ثانية للحصول على معاش لمدة عام.

وبدأت وزارة التضامن بداية من العام الجديد قصر الدعم النقدي للأسر الفقيرة على طفلين بدلًا من 3 أطفال.

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