قطاع الأعمال تعد قائمة شركات المرحلة الثانية من برنامج الطروحات في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تعد حاليا قائمة الشركات التي سيتم طرحها في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.

وأجلت الحكومة طرح المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، التي كان مقررًا أن تبدأ في أكتوبر الماضي، بطرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان، وذلك بسبب اضطرابات الأسواق العالمية وتأثيرها على البورصة المصرية.

وكان من المقرر ان تضم المرحلة الأولى 5 شركات، هي الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبوقير للأسمدة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وقال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، في مقابلة مع برنامج هنا العاصمة، على فضائية سي بي سي، مساء أمس، إن الحكومة قررت استبعاد شركة أموك من المرحلة الأولى للطروحات الحكومية، والتي ستقتصر على 4 شركات فقط.

وأضاف الوزير أن استئناف برنامج الطروحات سيتم فور ارتفاع سعر سهم الشرقية للدخان في البورصة إلى المستوى المقرر في قرار رئيس الوزراء المنظم برنامج الطروحات الحكومية.