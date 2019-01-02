مصر للألومنيوم: 5 شركات تتنافس على مشروع تطوير "الخط السابع"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للألومنيوم، في بيان اليوم الأربعاء، إن 5 شركات تقدمت لمشروع تطوير الخط السابع، بتكنولوجيا متثدمة، لإنتاج 250 ألف طن من الألومنيوم المصهور سنويًا.

وأضافت الشركة أنها شكلت لجنة لفض المظاريف الخاصة بالمناقصة العامة لتطوير الخط السابع، واختيار الشركة الفائزة.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن الـ 5 شركات التي تقدمت للمناقصة، هي ( BECHTEL – HATCH - HOME INTERNATIONAL – PROJECAS).

وتنفذ الشركة، مشروع توسعات على مساحة حوالي 80 فدانًا لرفع إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا، من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.

كما دعت الشركة، في 15 نوفمبر، الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتطوير الطاقة، لتقديم عروضها لبناء وامتلاك محطة طاقة شمسية في الشركة، وفقا لبيان أرسلته للبورصة حينها.

وأوضح بيان الشركة، أن المحطة المزمع إنشاؤها ستعمل بقدرة 300 ميجا وات عن طريق اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا، وسيتم استخدام الطاقة المتولدة لتوفير جزء من استهلاك المصانع من الشبكة القومية.