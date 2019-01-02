إعمار مصر تؤكد استمرار مفاوضاتها للحصول على أرض بالعاصمة الإدارية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة إعمار مصر، التابعة لمجموعة إعمار الإماراتية، إنها لا تزال مهتمة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والأراضي الأخرى التي تطرحها الحكومة المصرية.

وأضافت في بيان صحفي نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" أن الحصول على أراضٍ يتطلب مفاوضات طويلة الأجل وتقييمات مالية من قبل كل الأطراف ذات الصلة.

وكانت وكالة بلومبرج نقلت عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قوله إن المفاوضات مع إعمار لتطوير قطعة أرض مساحتها 1500 فدان قد توقفت.

وبحسب عابدين فإن "الشركة الإماراتية تريد شراء الأرض بسعر أقل من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع".

لكن شركة إعمار قالت في بيان إنها ملتزمة بالاستثمار في مصر على المدى الطويل، حيث تسعى إلى تنمية محفظتها العقارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة استمرار مفاوضاتها للحصول على أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت "سنعلن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي المفاوضات، لكن في الوقت نفسه، سنواصل تركيزنا على تقوية محفظتنا العقارية، وإيجاد قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة".

ومنحت إعمار خلال عام 2018 عقوداً تزيد قيمتها على 8 مليارات جنيه (1.64 مليار درهم) لتنمية مشروعاتها في مصر، وفقًا لما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".

وقالت الشركة إن لديها التزاماً طويل الأجل تجاه مصر، موضحة أن ذلك يبرز من خلال مشروعات كبرى تطورها الشركة، فضلاً عن الاستثمارات الجارية في الإنشاءات.

وبحسب الشركة فإن مشروعاتها السكنية تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى أن مشروعاتها تقدم فرصاً استثمارية ذات قيمة عالية للمستثمرين الذين يطمحون إلى تحقيق عوائد قوية.