رويترز: مصر تصدر 520 مليون قدم مكعب من الغاز المسال عبر مجمع إدكو

القاهرة- "وكالات":

قال مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن مصر تصدر حاليا 520 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي المسال، عبر مجمع إدكو للإسالة، مقارنة مع 300 مليون قدم مكعبة يوميا في مطلع 2018.

وقال المسؤول في اتصال هاتفي طالبا عدم نشر اسمه "نصدر حاليا الغاز المسال للخارج بكميات تبلغ 520 مليون قدم مكعبة يوميا عبر مجمع إدكو للإسالة.

"التصدير لصالح شركة بتروناس الماليزية وشركة شل الهولندية والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)".

تسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضي.